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Türk Yıldızları Mısır semalarında: Piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'daki El Alamein International Airshow kapsamında Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, gösteriden görüntüleri “Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde” mesajıyla paylaştı.

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da gerçekleştirilen "El Alamein International Airshow" kapsamında Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Türk Yıldızları'nın Mısır'da gerçekleştirdiği gösteriye ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür. Mısır'da gerçekleştirilen 'El Alamein International Airshow' kapsamında gökyüzüne yükselen Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır Piramitleri'nin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce yıllık tarihin semalarında Ay Yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları, eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde."

Paylaşımda, Mısır Piramitleri üzerindeki gösteri uçuşundan görüntüler de yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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