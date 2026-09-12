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TAG Otoyolu'nda tır karşı şeride geçti: Bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü bir tırın bariyerleri aşarak karşı şeritteki tır ve otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. TAG Otoyolu'nun Bolatlı mevkisinde meydana gelen kazada, Adana yönünden gelen tır henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Çarpışmada otomobil sürücüsü Ünal Kaya yaşamını yitirirken, iki tırın sürücüsü yaralandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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