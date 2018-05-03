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Girişimci Kadın Buluşmaları

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "2003 yılından bu güne geldiğimizde kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu oran da hızla yükseliyor." dedi.
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