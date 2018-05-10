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“İş kuran gençlere bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz”

Gençleri iş kurmaya teşvik amacıyla getirdikleri yeni desteğe değinen Ağbal, "18-29 yaşında ilk defa SGK'ya iştirakçi olan Bağ-Kur'lu genç kardeşlerimize diyoruz ki 'İş yerinizi açtınız, bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz'". dedi
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