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"Dünya Bankası dördüncü defa da tutturamayacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak." dedi
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