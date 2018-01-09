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6 yıldır çöpler elektriğe dönüşüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete sunulan "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde geçen yıl 44 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.
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