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Acının ve hüznün dansı tangoyu hiç böyle izlemediniz

Dünyada ilk kez biri görme diğeri ise işitme engelli çiftler bir araya geldi ve sahnede tango rüzgarı esti.
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