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Balıkçılar yüzde 80'lik düşüşün araştırılmasını istiyor

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçılar, bu sezon palamut ve hamsi avcılığında yaşanan orantısız düşüşün bilimsel olarak araştırılmasını talep etti.
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