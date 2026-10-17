Balık tezgahlarında palamut bayramı: Fiyatı duyan kasa kasa alıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu sezon yaşanan palamut bolluğu, fiyatlara da yansıdı. Karadeniz ve Bandırma çevresinden avlanan palamutların tanesi 75 ila 100 liradan satışa sunulurken, bazı tezgâhlarda fiyatlar 50 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatları fırsat bilen vatandaşlar balık haline akın ederken, bazı müşterilerin kasa kasa palamut alması ve balık temizleme noktalarında uzun kuyruklar oluşması esnafın yüzünü güldürdü.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA