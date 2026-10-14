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İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri yağışın ardından kahverengiye döndü

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Boğaz'ın bazı kıyı kesimlerinde renk değişimine neden oldu. Yağmur sularının taşıdığı çamurlu suyun denize karışmasıyla Sarıyer ve Beykoz kıyıları kahverengiye büründü. Renk değişiminin denizin iç kesimlerine doğru yayıldığı görüldü.

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İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beykoz'daki kıyı kesimleri, yağışın ardından kahverengiye döndü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından Boğaz'ın bazı kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin rengi değişti.

Sağanağın ardından yağmur sularıyla taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu Boğaz'ın Sarıyer ve Beykoz kıyılarında kahverengi görünüm oluştu. Kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm, denizin iç kesimlerine doğru yayıldı.

Deniz yüzeyindeki kahverengi görünüm görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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