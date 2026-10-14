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Çatalca'da gemi karaya oturdu

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Çilingöz Sahili açıklarında bir gemi, henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, gemiye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Çatalca Çilingoz Sahili açıklarında bir gemi karaya oturdu.

Karadeniz'de seyreden bir gemi, Çilingoz Sahili açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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