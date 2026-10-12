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COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Geleceğin COP’larına teknolojiyle ilham verecek

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’de “Master Partner” ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer alacak. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yapay zekâ dijital ikizi aracılığıyla paylaştığı mesajda, Türk Telekom’un güçlü fiber ve mobil altyapısı ile teknoloji alanındaki bilgi birikimini COP31’in hizmetine sunacağını söyledi.

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Kaynak: BÜLTEN
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