Gökyüzünde bir ilk: Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu
Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı. Babası uzman çavuş olan Hilal Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu. Deniz karakol uçağında göreve başlayan Aydın, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı" dedi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA