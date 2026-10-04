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Palamuda yoğun ilgi: Hem ağırlığı hem fiyatı arttı

Trabzon'da palamut bolluğu sürerken tezgahlardaki balıkların boyu da büyüdü. Sezon başında 300-500 gram gelen palamutların tanesi 1 kiloya kadar ulaştı. Ağırlıktaki artışla fiyatlar 20-50 TL yükselerek 100-150 TL aralığına çıktı. Yağlanmaya başlayan palamuda özellikle hafta sonları yoğun talep olduğunu belirten balıkçılar, tuzlama yapmak isteyenlere de 10-15 gün sonrasını işaret etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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