Palamuda yoğun ilgi: Hem ağırlığı hem fiyatı arttı
Trabzon'da palamut bolluğu sürerken tezgahlardaki balıkların boyu da büyüdü. Sezon başında 300-500 gram gelen palamutların tanesi 1 kiloya kadar ulaştı. Ağırlıktaki artışla fiyatlar 20-50 TL yükselerek 100-150 TL aralığına çıktı. Yağlanmaya başlayan palamuda özellikle hafta sonları yoğun talep olduğunu belirten balıkçılar, tuzlama yapmak isteyenlere de 10-15 gün sonrasını işaret etti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA