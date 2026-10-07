Ruhsatsız depodan 6,5 ton küflü gıda çıktı
Osmangazi Belediyesi ekipleri, Bursa'nın Küçükbalıklı Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine ruhsatsız bir gıda deposunu denetledi. Depoda sağlıksız koşullarda saklanan, bir bölümü küflenmiş yaklaşık 6,5 ton zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma tespit edildi.
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Ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığı belirlenirken, gıdalar imha edildi. Depo işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ