Maltepe'deki 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Ekipler, enkazda kalan 6 kişiden 3'üyle temas kurdu; diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Binanın kalan bölümünde de çökme riski bulunduğu belirtilirken, çalışmalarda dedektör köpeklerden yararlanılıyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA