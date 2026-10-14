İstanbul'da sağanak alarmı: Sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar ulaşımda güçlük çekti.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul'da yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

Esenyurt'un Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle suyla dolan yolda bir kadın akıntıya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İlçedeki Haramidere Sanayi Bölgesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Küçükçekmece'de su basan dairede mahsur kaldı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak sonrası su bastı.

Dairede yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ilaç almak için yeniden içeri giren bir kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, dalgıç ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Binanın alt katlarında biriken suyun yan taraftaki su kanalına aktığı görüldü.

Birçok ilçede yollar suyla doldu

Başakşehir İkitelli'de sağanak nedeniyle suyla dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Yayalar da biriken su nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Sultangazi'de şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığınırken, toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Aynı mahallede suyla dolan alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'taki bir binanın bodrum katını da su bastı.

Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergahında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıyer İstinye Mahallesi'nde ise yolların suyla dolması nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Yayalar da yolun karşısına geçmekte zorlandı.

Öğrenciler bankların üzerinden yürüyerek okula girdi

Büyükçekmece Anadolu Lisesi'nin bahçe girişinde biriken yağmur suyu, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarını zorlaştırdı.

Öğrenciler, su birikintisini aşabilmek için bankları yan yana dizerek üzerlerinden yürüdü.

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre, 14 Ekim Çarşamba günü Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar yağışların devam edeceği, sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası'nın doğusundaki Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği belirtildi.

16 Ekim Cuma günü de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, öğleden sonra yağışların yer yer kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Yağışlar cumartesi gününe kadar sürecek

Valiliğin açıklamasında, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü öğleden sonraya kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın çarşamba ve perşembe günleri kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla, yer yer ise 60-80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde esebileceği belirtildi.

Valilik, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.