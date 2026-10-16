Tarlada tanesi 150 liradan satılıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

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Muş'ta sonbaharın başlamasıyla lahana üreticilerinin hasat telaşı da hız kazandı. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlalara çıkan çiftçiler, yetiştirdikleri lahanaları toplayarak pazara sunmak üzere hazırlıyor. Kentte hasat edilen lahanalar, yerel pazarların yanı sıra çevre illere ve İstanbul, Ankara, Bursa ile İzmir gibi büyükşehirlere sevk ediliyor.

Bölge ekonomisine önemli katkı sunan lahana, Muş'un geleneksel kışlık yiyeceklerinin hazırlanmasında da kullanılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Muş corti aşı" ve "corti turşusu", yörede yetiştirilen lahanalardan yapılarak özellikle kış aylarında sofralarda yerini alıyor.

165 milyon liralık ekonomik katkı bekleniyor

Kentte bu yıl yaklaşık 4 bin dekarlık alanda lahana yetiştiriliyor. Sezon sonunda 13 bin 668 ton ürün elde edilmesi öngörülürken, üretimin Muş ekonomisine 165 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarlada tane başına ortalama 150 liradan alıcı bulan lahananın kilogram fiyatı ise 14-15 lira arasında değişiyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri satış noktalarına ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Muş, lahana üretiminde Türkiye'de onuncu sırada

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kentin geniş ve verimli tarım arazileriyle Türkiye'nin gıda üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Lahananın hem tarımsal üretimde hem de yöresel mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gönç, şu ifadeleri kullandı:

"Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden biri de lahana üretimidir. Lahana, ilimizin tarımında önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra kültürümüzde ve sofralarımızda da önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 4 bin dönüm alanda lahana üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda toplam 13 bin 668 ton üretim yapıyoruz. Bu üretim miktarıyla bölgemizde ilk, ülkemizde ise onuncu sırada yer alıyoruz. Hasat sezonumuz başladı. Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını görüyoruz. Bu da bizler için büyük bir heyecan kaynağı. Alın teri dökerek üretim yapan, ilimiz ekonomisine ve ülkemiz tarımına ciddi katkı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum"

Üreticiler ürünlerini çevre illere gönderiyor

Bağlar Mahallesi'nde lahana yetiştiriciliği yapan çiftçi Edip Taş, üretim sürecinin ilkbaharda başladığını ve aylar süren bakım çalışmalarının ardından hasada geçtiklerini anlattı.

Ürünlerin kentte yeterli kazanç sağlamadığını belirten Taş, bu nedenle satış için farklı illere yöneldiklerini ifade etti.

Taş, "Bahar aylarında ekimini yapıyoruz. Ardından çapasını, sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi de hasat zamanı. Lahanaların hasadını yaparak dışarıya gönderiyoruz. Maalesef burada fazla para etmiyor. Bu nedenle Batman, Diyarbakır ve Cizre'ye gönderiyoruz" dedi.