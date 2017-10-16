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Bütçe, eylülde 6,4 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Ağbal, eylül ayı bütçe rakamlarını açıkladı. Eylülde bütçe gelirleri yüzde 32,9 artış kaydederken bütçe açığı 6,4 milyar lira oldu.
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