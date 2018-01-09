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Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı, Antalya'da başladı. Çalıştaya sektörden yaklaşık 300 kişi katılıyor.
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