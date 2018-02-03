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"Ekonomimiz büyümeye devam edecek"

Malatya'da şehit Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın ailesini ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, "Ekonomimiz 2018'de de büyümeye devam edecek ve 2019'a emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.
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