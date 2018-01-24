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"Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, "Zeytin Dalı Harekatı, Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor." açıklamasında bulundu.
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