ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

"Enflasyondaki düşüşün sürmesini bekliyoruz"

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Aldığımız önlemler sonrasında yakın dönemde beklentilerdeki ve enflasyon görünümündeki bozulmanın durduğunu görüyoruz." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.