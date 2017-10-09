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Fıstıkta yüzde 15 verim düşüklüğü var

Türkiye’de yer fıstığı üretiminin üçte ikisinin karşılandığı Adana'da aşırı sıcaklardan dolayı yüzde 15 oranında verim düşüklüğü yaşandığı bildirildi.
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