ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Genç bilim kadını, Aziz Sancar bursu kazanan ilk isim oldu

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, ABD'deki araştırma laboratuvarında Nobel ödüllü Aziz Sancar'la birlikte DNA onarımı ve kanser tedavisi üzerine çalışmalar yapacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.