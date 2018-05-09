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"Hamburg Fındık Borsası diye bir şey yok"

Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, "20-30 yıl önce Hamburg Limanı'nda nakliye yapılması, Hamburg Borsası olarak bilinmiştir. Hamburg Borsası diye bir şey yoktur, şu an büyük alıcıların hepsi Türkiye'ye gelmiştir." dedi.
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