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Hükümlülerden ekonomiye katkı

Cezaevinde parmaklıklar arkasında gün sayan hükümlüler, "İşyurdu Faaliyetleri" kapsamında meslek edindirme ve el işi kurslarına katılıp zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, hem meslek öğreniyorlar hem de gelir elde ediyorlar.
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