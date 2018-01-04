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İstanbul'da günde 250 ton açık süt satılıyor

Günde ortalama 250 ton açık süt satılan İstanbul'da 2017 yılında 91 bin 250 ton açık süt satışı gerçekleştirildi. İstanbul İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, katkısız ve hakiki ürünlerin daha sağlıklı, daha lezzetli ve daha faydalı bulunduğunu anlattı.
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