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"4. Sanayi Devrimi kararlılık isteyen bir ekip işidir"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "4. Sanayi Devrimi, değer zincirinin tüm halkalarının rol aldığı, kararlılık isteyen bir ekip işidir. Bu sebeple, ülke olarak öncelikli gündem maddelerimizden biri bu dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğimiz olmalıdır." dedi.
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