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"Köysel dönüşüm" başlayacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Kentsel dönüşüm'ün ardından çok kısa sürede 'Köysel dönüşüm'ün de başlayacağına dikkati çekti. Fakıbaba, tarımın en önemli gelişim alanının bu dönüşüm olacağını kaydetti.
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