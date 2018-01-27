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New York seyahat fuarına Türkiye damgası

ABD'nin kültür başkenti New York'ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan "The New York Times Travel Show"a bu sene Türkiye damga vurdu.
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