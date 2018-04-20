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Perakendeciler döviz bazlı kiradan dertli

BMD Başkanı Öncel, "Bizim son yıllardaki en önemli problemimiz, günlük döviz kuruyla üyelerimize düzenlenen kira ve gelir gider faturalarıdır. AVM'ler, günlük kur ile faturalar düzenlemekte ve bize çok büyük problemler yaratmaktadırlar." dedi.
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