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"PTT geleceği çok iyi okuyan bir kurumumuz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlıkta Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15 hissesinin PTT'ye devrine ilişkin sözleşme imza töreninde konuştu.
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