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Sarıeroğlu: 6.3 ile en hızlı büyüyen 4. sektörümüz sanayi sektörümüzdür

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Sanayi Odası Ekim ayı Meclis Toplantısına katıldı.
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