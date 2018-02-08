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THY'den yeni havalimanında inceleme

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul'da inşası devam eden yeni havalimanında incelemelerde bulundu.
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