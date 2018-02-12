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'TÜBİTAK'ı yeniden yapılandıracağız'

TÜBİTAK yeniden yapılandıracaklarını belirten Şimşek, "TÜBİTAK'ta Ar-Ge'yi, politika oluşturmayı ve fonlamayı ayıracağız. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman daha etkili çalışma söz konusu." diye konuştu.
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