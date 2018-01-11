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"Türkiye buğdayda kendine yetiyor"

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar: "Türkiye kendi buğday ihtiyacını karşılayabiliyor ama 2018 yılında daralan ekim alanlarından dolayı yağışların yeterli gitmemesi halinde 20 milyon tonu yakalayamayabiliriz." dedi.
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