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"Yerli otomobil girişimi Türkiye için önemli"

TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztür, küresel ekonomide 2018 yılında 2017'ye göre daha güçlü ve sağlıklı bir büyüme beklendiğini belirterek "Bununla beraber küresel ticaret hacminin de daha güçlü hale geleceği tahmin ediliyor." dedi.
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