ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

"Yerli parayla uluslararası ticarete başladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.