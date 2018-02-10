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Yerli ve milli tramvayla 127 milyon lira tasarruf sağlandı

Yerli araçlarla yola devam etmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de üretilen tramvayları tercih ederek yaklaşık 127 milyon lira tasarruf sağlandı.
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