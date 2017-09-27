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Zeybekci: Bankaların faizde 2-3 puanlık alanı var

İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Bakan Zeybekci, kredi faizi indirimi için bankaların 2-3 puanlık bir alanı olduğunu belirtti.
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