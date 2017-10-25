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Zeybekci: İhracatta bu yıl tarihi zirveyi aşacağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracatta tarihi zirve olan 157,6 milyar doların bu yıl aşılacağını söyledi.
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