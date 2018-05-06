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Bakan Özhaseki: "Hastanemiz 5 yıldızlı oteller kadar lüks"

Erciyes Üniversitesi'nde Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, "Kayseri Şehir Hastanemizin de açılışını yaptık. Bu güzellikte bir devlet hastanesi hiçbir yerde yok. 5 yıldızlı oteller kadar lüks." dedi
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