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ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Ankara'da

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi.
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