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ABD heyeti ile vize görüşmesi başladı

3 gündür Türkiye'de bulunan ABD heyeti ile bugün görüşmeler başladı. ABD heyeti 4 şart sunarken, Türk tarafı ön şart kabul etmiyor.
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