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"ABD ölüme programladığı Kürt çocuklarını kullanıyor"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Süper güçler PYD/PKK terör örgütünü bize karşı konuşlandırmışlar. Alan savunması için hazırlık yapmışlar, beton duvarlar ve hendekler düzenli bir orduya karşı ancak yapılacak hazırlıklardır." dedi.
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