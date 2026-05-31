Bakan Çiftçi'den Kurban Bayramı dönüşü için sürücülere kritik uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna çıkan sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Çiftçi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Mutluhan Yıldız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dönüşünde yola çıkacak vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulundu. Trafik güvenliğinin sağlanması için sürücülerin kurallara titizlikle uyması gerektiğini belirten Çiftçi, özellikle emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesini istedi.

Çiftçi, sürücülere hitaben yaptığı açıklamada, "Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın" ifadelerini kullandı.

"Dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım"

Bayram ziyaretlerinin ardından dönüş yolculuğunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, trafik kazalarının önüne geçilmesi için sürücülerin daha hassas davranmasını istedi.

Çiftçi, "Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım." diyerek vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Açıklamasında sahada görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Çiftçi, "Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum" dedi.

