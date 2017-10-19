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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'dan, veda gibi konuşma

Kentteki bir temel atma töreninde konuşan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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