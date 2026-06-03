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Baraj gölünde şaşırtan görüntü: Rengi kahverengiye döndü

Gümüşhane'de bulunan Torul Baraj Gölü'nde yaşanan renk değişimi dikkat çekti. Alg patlaması nedeniyle göl yüzeyi yeşilden koyu kahverengiye dönerken, ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi. Uzmanlar sıcaklık artışı, yoğun yağışlar ve suya karışan besin maddelerinin alg oluşumunu tetiklediğini belirtirken, uzun süren patlamaların sudaki oksijen seviyesini düşürerek ekosistemdeki canlı yaşamını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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