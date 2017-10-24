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Başbakan Yıldırım Amerikan-Türk Konseyi üyelerini kabul etti

Başbakan Yıldırım, Amerikan-Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası üyelerinden oluşan heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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